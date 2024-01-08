Агент Миранчука заявил, что игрок не покинет «Аталанту» в зимнее трансферное окно

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную», — сказал Шпинев «СЭ».

В конце декабря портал Tutto Atalanta сообщал, что россиянин может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Миранчук играл за этот клуб на правах аренды в сезоне-2022/23.

Также в конце прошлого года портал Transfermarkt снизил трансферную стоимость полузащитника «Аталанты».

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.