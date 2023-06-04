Будущее Алексея Миранчука должно определиться в ближайшие дни

В заключительном туре серии А «Торино» проиграл дома «Интеру» со счетом 0:1. Россиянин Алексей Миранчук провел на поле весь матч.

Итальянские СМИ невысоко ценили игру нашего полузащитника: все единодушно поставили ему оценку 5,5.

La Gazzetta dello Sport: «За весь матч так и не наладил взаимодействие с форвардом Санабрией. Его техническая оснащенность могла (должна была) помочь вскрыть оборону соперника».

Corriere dello Sport: «Самому техничному игроку команды ни разу не удалось проявить себя по-настоящему».

Tuttosport: «Много пауз в игре, на этот раз не сумел создать проблемы вратарю соперника».

Срок аренды Миранчука в «Торино» закнчивается, а его будущее пока остается под вопросом. Главный тренер туринского клуба Иван Юрич заявлял ранее, что хотел бы видеть россиянина в своей команде и дальше, однако его собственное будущее пока под вопросом, так как на этого хорватского тренера имеется определенный спрос.

Нет полной ясности и с будущим Джан Пьеро Гасперини, который возглавляет «Аталанту», владеющую правами на Миранчука. У Гасперини, как и у Юрича, действующий контракт с клубом, однако на этого специалиста также имеют виды другие команды.

Сегодня завершается заключительный, 38-й тур серии А. Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни Юрич и Гасперини встретятся с руководством соответственно «Торино» и «Аталанты», чтобы обсудить будущее.

Что касается летнего трансферного рынка, то он откроется в Италии 1 июля и будет работать до 31 августа или 1 сентября.