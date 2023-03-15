Фанаты «Наполи» и «Айнтрахта» устроили массовые беспорядки и драку с полицией

Болельщики «Наполи» и «Айнтрахта» устроили массовые беспорядки и драку с полицией в Неаполе перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Corriere dello Sport

По информации издания, в день матча в Неаполь прибыла большая часть фанатов «Айнтрахта» к которым присоединились фанаты другого клуба серии А — «Аталанты».

Сообщается, что в результате столкновений в центре города были сожжены несколько автомобилей, в том числе принадлежащих полицейским, а также болельщики забросали карабинеров файерами, стульями и столами с летних веранд кафе.

Матч «Наполи» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 15 марта, начало — 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.