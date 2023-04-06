Камоцци: «Думаю, что Миранчуку лучше остаться в Европе»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Не знаю, будет ли «Торино» его выкупать. Возвращение в Россию? Думаю, что Алексею лучше остаться в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ранее сообщалось о том, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.