Миранчук – о голе и ассисте в матче с «Сассуоло»: «Я мог отличиться трижды»

Сегодня, 10:29
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подвел итоги матча против «Сассуоло» (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии.
«Я трижды мог отличиться в этом матче. Я рад голу и результативной передаче. Важно, что мы сумели победить в этой игре.
Теперь нам предстоит встреча с «Миланом». Кубковые встречи по-прежнему состоят из одного матча, поэтому сложно предсказать результат. Сейчас мы переключим свое внимание на матч с «Ромой», а затем на «Милан», — сказал Миранчук в видео, которое опубликовала пресс-служба бергамасков.
В активе Миранчука теперь пять результативных действий за «Аталанту» в текущем сезоне. До этого матча на его счету был 1 гол и 2 голевые передачи в 13 матчах во всех турнирах.