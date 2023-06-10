Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:30

Роман Березовский — об экс-партнере по сборной Армении в день финала ЛЧ: «Когда у Мхитаряна родился ребенок, я был уверен, что у него будет еще один всплеск в карьере»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболист "Интера" Генрих Мхитарян.
Генрих Мхитарян.
Фото AFP
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о бывшем партнере по национальной команде Генрихе Мхитаряне, который сегодня может стать первым армянином, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

— 10 июня первый армянин может сыграть в финале Лиги чемпионов. Удивлены ли, что в 34 года Генрих Мхитарян стал одним из ключевых игроков «Интера» и практически похоронил «Милан» вторым голом в первом полуфинале?

— Не удивлен. В том числе по себе знаю, что помимо спортивных мотивационных моментов у футболистов бывают жизненные. После того как у Генриха появился ребенок, я был уверен, что у него будет еще один всплеск в карьере. Так и произошло. Генрих изначально был уникумом нашего футбола. Своим отношением к делу, профессионализмом с самых юных лет. Даже мне, человеку почти на 15 лет старше, можно было взять с него пример, как вести себя на футбольном поле и за его пределами.

— В чем?

— В знании большого количества иностранных языков, в том, как он общается с прессой, в том, насколько он был полезен каждой команде. Десять лет назад, когда мы вместе выступали за сборную, он играл в атаке, и я восхищался его футбольным мышлением на поле. Он всегда оставался командным игроком, и мне казалось, что ему вообще неважно — на какой позиции играть. За сборную он даже несколько матчей провел как опорный полузащитник.

— Вы же тогда капитаном были?

— Недолгое время. А передо мной — Саркис Овсепян, мой одноклубник по «Зениту».

— Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле. Нынешние отношения Армении с Турцией не настолько плохи, чтобы за Мхитаряна можно было беспокоиться?

— Нет. Не сомневаюсь, что там будет высочайший уровень безопасности. Главное, чтобы он был здоров. Как известно, был прецедент с финалом Лиги Европы в Баку, и Генрих, будучи игроком «Арсенала», туда не полетел. Возможно, посоветовался со своим агентом, семьей, клубом — и принял такое решение. Но это совсем другая история.

— Авторам голов «Интера» в полуфинале ЛЧ Джеко и Мхитаряну в сумме 71 год. Сейчас люди не просто гораздо дольше играют, чем раньше, но и решают исходы матчей такого уровня.

— Есть такое. Все более профессионально относятся к делу. С юных лет следят за здоровьем, правильно питаются, спят нужное количество часов, проводят восстановительные мероприятия. Раньше считалось, что игроки оборонительного плана могут дольше играть — скорость падает с возрастом, резкость. А сейчас нападающие доказывают, что и после 30 можно продолжать играть на высоком уровне.

— Уровень Генриха несопоставим с остальными игроками в Армении. Никаких понтов из-за этого у него не было?

— Ему вообще это несвойственно! Он всегда себя держал в рамках, был примером для подражания. Многих деньги портят, но в его случае это исключено.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Полное интервью с Романом Березовским читайте на сайте «СЭ»

Генрих Мхитарян
Роман Березовский
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Есть ли шансы у «Интера», забьет ли Холанн и проявит ли себя Мхитарян. Отвечаем на ключевые вопросы перед финалом Лиги чемпионов
Стоичков: «Для меня «Ман Сити» фаворит только потому, что у Гвардиолы больше опыта»
Баннеры с Эрдоганом, куча звезд и запрет на пронос монет. Готов ли Стамбул к финалу Лиги чемпионов
«Сити» наконец возьмет Лигу чемпионов? Забери 5000 рублей по промокоду «СЭ» и поставь на главный матч года
Билялетдинов оценил шансы «Интера» в финале Лиги Чемпионов
Мостовой о финале ЛЧ между «Интером» и «Ман Сити»: «Хочу серию пенальти. Это будет фантастика»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» определился с двумя кандидатами на место Кьезы