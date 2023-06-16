Шпинев заявил, что новостей по поводу Миранчука пока нет

Вадим Шпинев, агент полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал новость о возможном полноценном трансфере своего клиента в «Торино».

«Никаких новостей по поводу Миранчука нет. Пока храним молчание. Не комментируем и не говорим ничего по ситуации. Все будет хорошо», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.