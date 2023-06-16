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Италия

Сегодня, 18:50

Шпинев заявил, что новостей по поводу Миранчука пока нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал новость о возможном полноценном трансфере своего клиента в «Торино».

«Никаких новостей по поводу Миранчука нет. Пока храним молчание. Не комментируем и не говорим ничего по ситуации. Все будет хорошо», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-shpinev-hranim-molchanie-po-situatsii-s-miranchukom-vse-budet-horosho/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Вадим Шпинев
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