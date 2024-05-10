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Сегодня, 17:00

Италия может получить девять еврокубковых путевок. Для этого нужно брать Лигу Европы и Лигу конференций

В сезоне-2024/25 Италию в еврокубках могут представлять девять команд
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболисты «Аталанты» празднуют гол
Футболисты «Аталанты» могут помочь Италии заполучить девять еврокубковых путевок.
Фото Reuters
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Все зависит от «Аталанты» и «Фиорентины».

В прошлом году три итальянских клуба играли в финалах еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Проиграли во всех трех. В этом году в ЛЧ итальянцы не дошли даже до полуфинала, зато в двух оставшихся евротурнирах сыграют в финальных матчах.

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«Аталанта», которую ждет встреча с феерическим «Байером», впервые в своей истории примет участие в главном поединке европейского турнира. 22 мая в Дублине команда Джана Пьеро Гасперини не будет фаворитом финала Лиги Европы, но противостояние с командой Хаби Алонсо обещает как минимум качество и интригу.

Ну а «Фиорентина» второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. 29 мая ее соперником в Афинах станет «Олимпиакос». Год назад «фиалки» проиграли «Вест Хэму», так что теперь нужно реабилитироваться перед болельщиками. Да и покидающему Флоренцию тренеру Винченцо Итальяно наверняка хочется громко хлопнуть дверью на прощание.

Футболисты «Фиорентины» в матче против «Брюгге»
Футболисты «Фиорентины» в матче против «Брюгге».
Фото Reuters

От того, как завершатся два майских финала, будет зависеть общее количество команд серии А в еврокубках сезона-2024/25 и их распределение по турнирам. На данный момент есть следующие варианты:

Поражения «Аталанты» и «Фиорентины». При таком раскладе Италия получит восемь команд в еврокубках: пять в ЛЧ, две в ЛЕ и одну в ЛК. На сегодняшний день это означает следующее: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Аталанта» в Лиге чемпионов, «Рома» и «Лацио» в Лиге Европы, «Наполи» в Лиге конференций.

Победа «Аталанты» и поражение «Фиорентины». В этом случае у серии А будет аж шесть команд в ЛЧ-2024/25, потому что бергамаски откроют дорогу в этот турнир еще и «Роме». «Лацио» тогда будет в одиночку представлять серию А в ЛЕ, а «Наполи» предстоит играть в ЛК.

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Победа «Фиорентины» и поражение «Аталанты». Если «фиалки» берут трофей, то Италия получает уже девять мест в Европе. Пять первых на сегодняшний день команд в ЛЧ, «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» в ЛЕ, «Наполи» в ЛК.

Победы «Аталанты» и «Фиорентины». При таком самом приятном для серии А трофейном раскладе у Италии будет девять команд в еврокубках. «Наполи» в ЛК, «Лацио» и «Фиорентина» в ЛЕ, остальные шесть вышеуказанных команд в ЛЧ.

Но тут есть и важная деталь распределение мест команд в чемпионате по итогам сезона. Если «Фиорентина» выиграет Лигу конференций и займет девятое место или ниже, у Италии будет девять представителей в еврокубках: пять в ЛЧ, три в ЛЕ, один в ЛК. Если «Аталанта» возьмет Лигу Европы, все будет зависеть от того, на какой строчке она финиширует в серии А. На данный момент бергамаски идут пятыми, и если они не попадут в первую четверку, то Италия делегирует шесть команд в Лигу чемпионов и две в Лигу Европы. Вариантов множество, потому в любом случае число путевок в еврокубки от Италии будет зависеть от того, как распределятся места в турнирной таблице. Пока она выглядит так:

Турнирная таблица чемпионата Италии

До окончания серии А осталось всего три тура, 36-й стартует уже сегодня вечером матчем «Фрозиноне» «Интер». А 15 мая в Риме пройдет финальный матч Кубка Италии с участием «Аталанты» и «Ювентуса».

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