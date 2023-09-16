Месси догнал Бекхэма по количеству голов со штрафных. А кто лучший в истории?

Топ рекордсменов по числу голов со стандартов.

Сборная Аргентины успешно стартовала в отборочной кампании к ЧМ-2026: «Альбиселесте» в первом туре отправилась на сложный выезд к Эквадору и увезла минимальную победу (1:0). Единственный гол в матче на 78-й минуте вонзил Лионель Месси. Семикратный обладатель «Золотого мяча» великолепно реализовал штрафной удар и сравнял по количеству голов со стандартов с Дэвидом Бекхэмом. Знакомимся с другими великими исполнителями штрафных, забивших больше всех в истории.

Марселиньо Кариока — 59 голов

Карьера бразильца сложилась непросто: он сменил 13 клубов и в основном выступал на родине в Бразилии. В Европу один из величайших исполнителей штрафных ударов прикатил уже зрелым футболистом — в 1997-м 26-летний Кариока приземлился в «Валенсии», за которую провел жалкие шесть игр во всех турнирах, после чего вернулся на родину.

В Южной Америке ценили атакующего полузащитника, а в историю футбола он вошел как великолепный мастер штрафных — за карьеру он реализовал 59 попыток. А вместе с голами прямыми ударами с угловых Мерселиньо насобирал около 80 мячей со стандартов. На такого мастера равнялись будущие звезды пентакампеонов Давид Луиз, Виллиан и другие. «Когда я был маленьким, смотрел все матчи «Коринтианс». Марселиньо Кариока был кумиром. Он всегда был специалистом по штрафным ударам и являлся для меня примером», — рассказал экс-вингер «Анжи».

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Рожерио Сени — 60 голов

Бразилец завершил карьеру в 2015 году в качестве самого результативного вратаря в истории футбола (131 гол) — до сих пор ни один голкипер не побил рекорд, и вряд ли в ближайшее время это предвидится. Практически все мячи Сени забил со штрафных либо с пенальти, с игры он оформил только один точный удар. Именно со штрафных Рожерио отличился 60 раз. Вся карьера голкипера прошла не в самой сильной бразильской лиге, но, несмотря на это, вратарь все равно обладал потрясающей техникой исполнения — Сени крайне заботливо укладывал мячи в недоступные коллегам точки ворот.

«Это даже не футбол. Это просто удар по мячу. Есть две вещи: «физика», потому что нужно правильно бить по мячу, и психология, потому что нужно знать, куда его направить. И нужно сохранять спокойствие. Гораздо больше вратарей могли бы это сделать, если бы у них, как и у меня, хватило смелости», — делился Рожерио.

Роналд Куман — 60 голов

Голландец — самый результативный защитник в истории футбола — всего за карьеру он настрелял невероятные 246 мячей. На клубном уровне в среднем он отличался в каждой третьей игре — лишь десятки нападающих могут похвастаться подобной статистикой. Часть голов (60) Куман завалил со штрафных ударов. Самый запоминающийся удар Роналда — прямое попадание со стандарта в финале Лиги чемпионов 1992 года по воротам «Сампдории». Гол защитника принес «Барселоне» первый в истории триумф в ЛЧ.

При исполнении стандартов Куман в первую очередь полагался на силу — недаром большую часть голов за карьеру он забил со штрафных, пенальти либо дальними ударами. При росте 181 см голландец был не слишком полезен у чужих ворот на втором этаже, но компенсировал это мощнейшими выстрелами с подборов. Также Рональд обладал ледяным спокойствием, что нередко играло ключевую роль при исполнении штрафных. Тот самый мяч «Сампдории» голландец воткнул при серьезном моральном давлении соперников и трибун.

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Криштиану Роналду — 60 голов

Португалец реализовал 60 штрафных за клубы и сборную, но в последние годы показатели Криша упали. С сезона-2017/18 на клубном уровне он превратил в голы всего четыре стандарта. Если бы нападающий продолжил клепать голы со штрафных по старому графику, то наверняка занял бы в рейтинге первое место. При этом в марте 2023-го Роналду вонзил первый штрафной за «Аль-Наср».

Манера исполнения португальца уже стала легендарной: пять шагов от мяча, шаг в левую сторону, выдох и стремительный разбег. Криш лупит наклболы, после которых мяч непредсказуемо ныряет перед вратарями — вспомните его мяч в ворота Испании на групповом этапе чемпионата мира в России. Если техника удара выполнена верно, то мяч в полете практически не будет вращаться, виляя по необычным траекториям.

Зико — 62 гола

Экс-тренер ЦСКА большую часть карьеры тоже провел в Бразилии, но оказался настоящей легендой сборной — провел 71 матч (48 голов) и добился серебра на ЧМ-1978. Также Зико оказался мастером штрафных ударов: всего за карьеру он оформил более 100 мячей прямыми ударами со стандартов, но только 62 из них — в официальных встречах.

Бесконечными тренировками бразилец добился феноменальной точности ударов — он мог поразить ворота с любой точки поля. Говорили, что нападающий может убить комара ударом с 35 метров. Зико использовал крошечный двушажный разбег, после которого аккуратно пробивал подъемом над стенкой и посылал мяч в мертвую для вратаря зону. Бразилец закидывал мячи по девяткам, а на его выстрелы равнялись футболисты гораздо более поздних поколений. Сам страйкер признавался, что добился почти идеального глазомера упорной работой: развешивал по девяткам ворот футболки и пулял по ним.

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Диего Марадона — 62 гола

Аргентинец тоже отлично управлял мячом и знал, как пробить максимально сложно для вратаря. Диего Армандо делал упор на точность и аккуратность в ударе: нападающий брал короткий разбег, после которого метил под перекладину. Техника Марадоны нашла продолжение и после того, как кумир Неаполя закончил с футболом. Ветеран учил исполнять штрафные Лионеля Месси.

«Когда Марадона сказал, что тренировка окончена, Маскерано, Тевес и Месси спросили его, могут ли они продолжить тренироваться со штрафными ударами. Месси нанес удар, который прошел мимо перекладины, он сделал раздраженный жест и направился в раздевалку. Марадона был в ярости, он сказал, что не может поверить, что игрок с такими талантами пойдет в душ после такого неудачного штрафного удара. Это было как учитель с учеником. Он сказал Месси, чтобы он не отрывал ногу от мяча так быстро, а затем сам пробил в угол, Месси посмотрел на него с восхищением», — вспоминал Фернандо Синьорини, тренер по физподготовке сборной Аргентины.

Дэвид Бекхэм — 65 голов

Англичанин является синонимом стандартных положений: он был главным по ним в «МЮ», «Реале», «Милане» и сборной Англии. А разбег Бекса с прокруткой руки перед ударом впечатался в историю футбола. Всего за карьеру Дэвид реализовал 65 штрафных — практически половина всех его голов (144).

Перед ударом Бекхэм отходил от мяча на шесть-семь шагов примерно под 45 градусов относительно мяча. Дэвид разгонялся не слишком сильно и ставил опорную ногу недалеко от мяча — в 12-15 сантиметрах. Даже рукой англичанин вращал не просто так: он делал взмах рукой, симметричной опорной ноги, чтобы создать небольшой прогиб тела назад и придать мячу подъемную силу.

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Лионель Месси — 65 голов

Аргентинец сравнялся с Бекхэмом по количеству голов со штрафных — 65-й мяч Лео вонзил в ворота сборной Эквадора в недавнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Месси, в отличие, например, от Дель Пьеро, не использует одинаковую технику при исполнении стандартов. Креативность аргентинского нападающего поставила в тупик не одного вратаря. Он может как аккуратно пустить мяч над стенкой прямо в девятку, так и удивить голкипера залпом в его угол.

Лео тщательно отрабатывал стандарты на тренировках и уже на ранних годах карьеры изобрел идеальный для себя способ. Перед ударом он разворачивает стопу примерно на 50 градусов и выгибает плечи с грудью, чтобы придать мячу силу. Опорную ногу Месси на всю стопу плотно приземляет на газон — так он добивается максимального контроля удара.

Роналдиньо — 66 голов

Бразилец — автор одного из самых издевательских голов со стандартов. В четвертьфинале чемпионата мира 2002 года он из неочевидной для удара позиции закинул мяч за шиворот англичанину Дэвиду Симэну — этот гол вспоминают и спустя десятилетия. А в самые удачные сезоны за «Барселону» Рони заколачивал невероятные шесть-семь мячей со штрафных.

При исполнении стандартов Роналдиньо задействовал великолепные технику и фантазию: он даже использовал удары под стенкой задолго до современного тренда. Таким образом он забивал даже в Лиге чемпионов. Также бразилец заметно прокачал навыки молодого Лионеля Месси, который вспоминает об уроках бывшего партнера даже спустя десятилетия. «Роналдиньо многому меня научил», — поделился Лео после одного из голов за «Интер Майами».

Виктор Легроталье — 66 голов

Еще один аргентинец в нашем топе. Легроталье выступал в середине прошлого века и ни разу не покинул родную страну, хотя им интересовались «Интер» и «Реал». Вся карьера Виктора прошла в клубе «Химнасия и Эсгрима». Легроталье особенно преуспел в исполнении штрафных ударов, благодаря чему до сих пор остается рекордсменом по голам со стандартов среди футболистов из Аргентины, обгоняя самих Марадону и Месси.

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Пеле — 70 голов

Один из величайших футболистов в истории, разумеется, являлся в том числе мастером стандартных положений. Пеле отлично владел обеими ногами, благодаря чему запутывал вратарей. При штрафных он полагался на сильный крученый удар, который огибал стенку и приземлялся в угол ворот. В официальных матчах бразилец примерно каждый 10 гол закладывал прямым ударом со стандарта — сильная статистика.

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Жуниньо Пернамбукано — 76 голов

Бразилец — рекордсмен по количеству голов прямым ударом со стандартов. Всего за карьеру полузащитник загнал мяч в сетку после штрафных 77 раз. Особенно его талант при исполнении виден по выступлениям Пернамбукано за «Лион»: из 100 голов за клуб 44 он оформил со стандартных положений.

Техника исполнения штрафных Жуниньо проанализирована кучей спортивных аналитиков, но на футбольном поле никто так и не смог стабильно повторить манеру бразильца. Пернамбукано использовал очень короткий разбег — для великолепного удара ему было достаточно трех шагов, которые превратились в обратный отсчет для многих вратарей. Причем для полузащитника даже не была важна дистанция до ворот. На коротких расстояниях он концентрировался на точности удара, на дальних — на силе.

На короткой дистанции Жуниньо создавал максимально острый угол разбега, на дальней — разбегался практически по прямой, чтобы пульнуть непредсказуемый наклбол. Важную роль играло и положение опорной ноги, которую бразилец выкручивал как можно сильнее наружу. Ну и коронный прием — игра в гляделки с вратарем и мячом. Взгляд на мяч, на ворота, снова на мяч, короткий разбег — и мяч в сетке.