Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций

Сборная Хорватии одержала победу над Нидерландами в полуфинале Лиги наций — 4:2. Встреча состоялась в Роттердаме (Нидерланды).

На 34-й минуте хозяев вывел вперед Дониэлл Мален. Его гол оказался единственным в первом тайме. На 55-й минуте хорваты сумели отыграться благодаря Андрею Крамаричу, который реализовал пенальти. На 73-й минуте Марио Пашалич забил за хорватов, но голландцы ушли от поражения в основное время, так как Ноа Ланг на последних минутах сравнял счет.

Хорватский форвард Бруно Петкович, вышедший на замену в паузе после основного времени, забил гол на 98-й минуте. На 116-й минуте голландский защитник Тирелл Маласия сфолил в своей штрафной площади, за что был назначен пенальти. Полузащитник Лука Модрич с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в правый угол. На последних секундах встречи Бруно Петкович забил пятый гол хорватов, но его отменил ВАР.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.