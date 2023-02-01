Абаскаль не стал комментировать информацию о проблемах Квинси Промеса с законом

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с возможным уголовным преследованием нападающего красно-белых Квинси Промеса.
— Общались ли вы с Промесом тет-а-тет на тему его проблем на родине. Вы какое-то решение для себя приняли относительно его виновности? И какую лично вы поддержку ему оказываете?
— Как тренер я несу ответственность, как и футболисты, и журналисты. Я не раз говорил на эту тему и считаю, что в таком прекрасном месте за день до начала отличного турнира такой вопрос неуместен. Уже отвечал и в Москве, и на сборе в Дубае. Если снова буду говорить тоже самое — это будет пустая трата времени.
В Нидерландах у Промеса есть проблемы с законом: его обвиняли в нанесении ножевых ранений двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года, а также подозревали в торговле наркотиками и участии в преступной организации.
В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.
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