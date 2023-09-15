Абаскаль объяснил, почему «Спартак» расстался с Николсоном и Бальде

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб расстался с нападающими Шамаром Николсоном и Кейта Бальде.

— Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут, — сказал Абаскаль.

Николсон ушел на правах аренды во французский «Клермон», Бальде был арендован испанским «Эспаньолом».