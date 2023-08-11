Абаскаль объяснил свою перепалку с главой РПЛ по поводу календаря

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Урала» (2:3) в 4-м туре прокомментировал свои слова по поводу календаря РПЛ.

— «Спартак» позиционирует себя как высококлассная команда. Почему клуб оправдывается календарем и вступает в перепалку с главой лиги?

— У меня нет никаких проблем ни с кем. Мы являемся частью футбола. Ни с какими личностями у меня конфликтов нет. Могу сказать, что в жизни всегда все возвращается. Я не вмешиваюсь в дела других, не говорю, какие вам нужно задавать вопросы. Каждое произнесенное слово имеет вес, ты несешь ответственность за них. Когда ты идешь в гору, то чем меньше у тебя вес, тем дальше ты можешь дойти, — сказал Абаскаль.

После трех туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 6 очков. 13 августа армейцы сыграют дома с «Сочи» в 4-м туре.