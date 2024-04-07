Абаскаль оценил отношение футболистов «Спартака» после победы над «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отношение игроков команды, проявленное в матче с «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Как оцените отношение футболистов «Спартака» в каждом отдельном тайме?

— Абсолютно невозможно одержать победу без настроя! Пенальти в первом тайме был абсурдным. Если наклонить бутылку, поле было под наклоном, мы всегда были внизу. Мы говорили с командой о настрое, ребята поддерживают друг друга. Молодым игрокам нужно получать зрелость, это добивается через такие удары, через стойкость. У нас много молодых игроков: Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев. Я Гильермо Абаскаль, я верю в этих ребят. И буду продолжать это делать, — сказал Абаскаль.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.