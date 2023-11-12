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РПЛ

Сегодня, 19:20

Абаскаль: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце»

Виктория Кравченко
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль иронично ответил на вопрос об отсутствии форварда Александра Соболева в стартовом составе на матч 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?

У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Соболев во втором матче подряд остался в списке запасных.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в воскресенье, 12 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 19.30.

Ранее экс-президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему Соболев не сыграл в дерби.  Тренер Шалимов заявил, что форвард по своим характеристикам нужен «Спартаку».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Соболев vs Абаскаль: раздуется ли новый спартаковский скандальчик в пожар очередной революции?

 
Александр Соболев
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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