Абаскаль: «Балтика» показывала характер на протяжении всего матча»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в матче второго тура РПЛ.

— Очень интересная игра. Впервые мы играем против команды, которая у нас дома прессингует все 90 минут. Представьте, сколько это требует усилий. Но в первые 20 минут мы могли забивать три гола: Тео, Квинси и Соболев. Поздравляю «Балтику» и их тренера — они показали отличный футбол, показывая характер на протяжении всего матча. Ведь футбол — это шоу. Я на сто процентов уверен, что после тяжелой поездки в Краснодар у ребят накопилась усталость. И вот после 20 стартовых минут стали терять концентрацию, ошибаться, терять мячи... Соперник делал подачи издалека — не доходя до штрафной. Два их форварда были в нашей штрафной. Выглядело это опасно, но по факту таковым не было. Нам не хватало спокойствия при владении мячом. Допустили ошибку при голе со стандарта в концовке. Сейчас у нас мало времени на отдых — нужно готовиться к следующей игре.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.