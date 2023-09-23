Абаскаль стал восьмым тренером, который выиграл со «Спартаком» 20 матчей чемпионата

Сегодня, 21:32
Победа над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура стала для «Спартака» 20-й под руководством Гильермо Абаскаля в чемпионате России. Испанец — восьмой специалист, добравшийся до этой отметки. Ему понадобилось 39 игр.
Быстрее 20-го успеха добивались Массимо Каррера, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Валерий Карпин и Владимир Федотов, чуть медленнее — Доменико Тедеско и Александр Старков.
Станислав Черчесов остановился в одной победе от мини-юбилея, выиграв 19 из 34 своих матчей.
Все тренеры, выигравшие со «Спартаком» 20 матчей в чемпионатах России
|
Тренер
|
Гражданство
|
Годы работы
|
Матчи
|
Победы
|
20-я победа*
|
Массимо Каррера
|
Италия
|
2016-2018
|
70
|
42
|
27-й
|
Олег Романцев
|
Россия
|
1992-1995, 1997-2003
|
317
|
199
|
29-й
|
Георгий Ярцев
|
Россия
|
1996
|
35
|
22
|
32-й
|
Валерий Карпин
|
Россия
|
2009-2014
|
134
|
68
|
35-й
|
Владимир Федотов
|
Россия
|
2003, 2006-2007
|
44
|
21
|
37-й
|
Гильермо Абаскаль
|
Испания
|
2022-н.в.
|
39
|
20
|
39-й
|
Доменико Тедеско
|
Германия
|
2019-2021
|
48
|
24
|
41-й
|
Александр Старков
|
Латвия
|
2004-2006
|
45
|
20
|
43-й
* Номер матча, в котором одержана 20-я победа.