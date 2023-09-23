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Сегодня, 21:32

Абаскаль стал восьмым тренером, который выиграл со «Спартаком» 20 матчей чемпионата

Кирилл Бурдаков
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Победа над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура стала для «Спартака» 20-й под руководством Гильермо Абаскаля в чемпионате России. Испанец — восьмой специалист, добравшийся до этой отметки. Ему понадобилось 39 игр.

Быстрее 20-го успеха добивались Массимо Каррера, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Валерий Карпин и Владимир Федотов, чуть медленнее — Доменико Тедеско и Александр Старков.

Станислав Черчесов остановился в одной победе от мини-юбилея, выиграв 19 из 34 своих матчей.

Все тренеры, выигравшие со «Спартаком» 20 матчей в чемпионатах России

Тренер

Гражданство

Годы работы

Матчи

Победы

20-я победа*

Массимо Каррера

Италия

2016-2018

70

42

27-й

Олег Романцев

Россия

1992-1995, 1997-2003

317

199

29-й

Георгий Ярцев

Россия

1996

35

22

32-й

Валерий Карпин

Россия

2009-2014

134

68

35-й

Владимир Федотов

Россия

2003, 2006-2007

44

21

37-й

Гильермо Абаскаль

Испания

2022-н.в.

39

20

39-й

Доменико Тедеско

Германия

2019-2021

48

24

41-й

Александр Старков

Латвия

2004-2006

45

20

43-й

* Номер матча, в котором одержана 20-я победа.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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