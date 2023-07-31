Абаскаль высказался о календаре «Спартака» на сезон-2023/24

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о календаре своей команды на сезон-2023/24.

— У вас есть претензии к календарю. Раньше часто говорили, что в России мало играют. Теперь играют много. Как же найти баланс?

— Да не в этом дело. После «Урала» у нас девять дней... Мы играем 11-го и потом — 20-го. Почему? Я не решаю ничего. Я люблю футбол. И для болельщиков я хочу, чтобы у нас было время подготовиться и показать хорошую игру и шоу. Ну и позаботиться о здоровье игроков, конечно. Как так? 3 игры за неделю, а потом — 9 дней перерыва...