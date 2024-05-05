Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Агент: «Будущее Чистякова, Маргасова и Кравцова? Обсудим, когда будет ясна судьба «Сочи»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Агент игроков «Сочи» Дмитрия Чистякова, Тимофея Маргасова и Кирилла Кравцова Андрей Талаев ответил на вопрос о будущем футболистов.

«Останутся ли игроки в «Сочи» если клуб вылетит? Давайте это обсуждать тогда, когда уже точно решится судьба клуба. Впереди четыре матча, все в их руках. Я думаю, сейчас не самое лучшее время обсуждать будущее игроков, потому что не ясна еще судьба «Сочи», — цитирует агента Metaratings.ru.

После 26 матчей РПЛ «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее место в таблице чемпионата.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Чистяков
Тимофей Маргасов
Кирилл Кравцов
ФК Сочи
1
0
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Мария Шарапова после завершения карьеры осталась жить в США
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Семшов: «Зенит» не станет чемпионом, если в другие команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду»
Вратарь «Сочи» Рудаков сделал четыре сейва в первом тайме матча с «Динамо»
В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова в заявке команды на матч с «Пари НН»
РПЛ: «Пари НН» — «Спартак», «Факел» — «Зенит». Расписание и результаты 27-го тура
Селихов пропустит матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН»
Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. 8 мыслей о провале «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Масалитин: «Даже если бы ЦСКА стал чемпионом, Федотов не был бы лучшим тренером сезона»

Куртеян: «Краснодар» – точно не та команда, которая способна стать чемпионом»