Агент: «Будущее Чистякова, Маргасова и Кравцова? Обсудим, когда будет ясна судьба «Сочи»

Агент игроков «Сочи» Дмитрия Чистякова, Тимофея Маргасова и Кирилла Кравцова Андрей Талаев ответил на вопрос о будущем футболистов.

«Останутся ли игроки в «Сочи» если клуб вылетит? Давайте это обсуждать тогда, когда уже точно решится судьба клуба. Впереди четыре матча, все в их руках. Я думаю, сейчас не самое лучшее время обсуждать будущее игроков, потому что не ясна еще судьба «Сочи», — цитирует агента Metaratings.ru.

После 26 матчей РПЛ «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее место в таблице чемпионата.