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Сегодня, 18:15

Агент Барриоса: «Вильмар всегда хочет побеждать и будет продолжать это делать с «Зенитом»

Алина Савинова
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о чемпионских титулах игрока.

«Вильмар всегда хочет побеждать и будет продолжать это делать с «Зенитом». Для Барриоса победа с «Зенитом» в этом сезоне — это седьмой чемпионский титул подряд. До этого он одерживал победы с «Бока Хуниорс». В целом у Вильмара уже 12 чемпионств!» — приводит «Чемпионат» слова агента.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5097879-futbolnyj-agent-luis-felipe-posso-predstavlyayuschij-interesy-poluzaschitnika-sankt-peterburgs.html
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