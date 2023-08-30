Агент Черникова подтвердил интерес к футболисту со стороны «Лиона»

Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, подтвердил интерес к футболисту со стороны «Лиона».

«Подтверждаю интерес «Лиона» к Александру. У французов сейчас полное перестроение клуба, и они активно смотрят опции футболистов из восточной Европы с большим потенциалом следующей перепродажи», — цитирует агента Legalbet.

29 августа сообщалось, что «Лион» предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за Черникова.

23-летний полузащитник является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он провел 60 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за 6 туров.