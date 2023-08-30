«Динамо» ведет переговоры с Лаксальтом о продлении контракта

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб находится в контакте с представителями защитника Диего Лаксальта по вопросу продления контракта.

«Официальных предложений о трансфере Диего Лаксальта у нас не было. Ведем ли мы переговоры о продлении контракта с Лаксальтом? Да, мы в контакте с его представителями по этому вопросу», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Лаксальт играет за «Динамо» с лета 2021 года. Всего 30-летний уругвайский защитник провел 37 матчей за бело-голубых, в которых отметился 2 результативными передачами. Ранее футболист выступал за «Дженоа», «Милан», «Торино», «Болонью» и другие команды.

«Динамо» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 6 туров.