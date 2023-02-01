Селюк: «Владелец «Химок» Садыгов пообещал закрыть все долги клуба»

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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Химок» Льва Скворцова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как клуб будет регистрировать новых игроков.
«Как «Химки» могут подписать Гогуа, если у них запрет на регистрацию новых игроков? Лев Скворцов, тоже мой клиент, подписал контракт с клубом. Владелец «Химок» Туфан Садыгов пообещал закрыть все долги клуба. Контракт Скворцова вступил в силу, и уже не важно, зарегистрирован или не зарегистрирован он. Надеюсь, что «Химки» решат вопрос и смогут заявлять игроков. Но в любом случаи многие посмотрят, как Гогуа сыграет пару матчей, и посмотрим, что будет», — сказал Селюк «СЭ».
26 января в «Химках» заявили, что в ближайшее время с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов.
«Химки» завершили первую часть сезона на 15-м месте (12 очков) в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования