Пиняев заявил, что считает Малкома лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Сегодня, 10:35
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев заявил, что считает форварда «Зенита» Малкома лучшим игроком РПЛ в этом году.
«Лучший футболист 2022 года? Наверное, Малком», — приводит «Комсомольская правда» слова Пиняева.
При этом футболист отказался называть лучшего игрока в составе «Крыльев Советов».
«Всех, кто старше меня, стараюсь слушаться и прислушиваться к их советам. Потому что они больше меня прожили и в больших моментах разбираются», — добавил Пиняев.
В сезоне-2022/23 Пиняев забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за «Крылья Советов».