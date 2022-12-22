Пиняев заявил, что считает Малкома лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев заявил, что считает форварда «Зенита» Малкома лучшим игроком РПЛ в этом году.

«Лучший футболист 2022 года? Наверное, Малком», — приводит «Комсомольская правда» слова Пиняева.

При этом футболист отказался называть лучшего игрока в составе «Крыльев Советов».

«Всех, кто старше меня, стараюсь слушаться и прислушиваться к их советам. Потому что они больше меня прожили и в больших моментах разбираются», — добавил Пиняев.

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за «Крылья Советов».