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Сегодня, 10:35

Пиняев заявил, что считает Малкома лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев заявил, что считает форварда «Зенита» Малкома лучшим игроком РПЛ в этом году.

«Лучший футболист 2022 года? Наверное, Малком», — приводит «Комсомольская правда» слова Пиняева.

При этом футболист отказался называть лучшего игрока в составе «Крыльев Советов».

«Всех, кто старше меня, стараюсь слушаться и прислушиваться к их советам. Потому что они больше меня прожили и в больших моментах разбираются», — добавил Пиняев.

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за «Крылья Советов».

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-pinyaev-nazval-luchshego-futbolista-rpl-v-2022-godu/
Малком Филипе (Малком)
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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