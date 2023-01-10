Агент Карраскаля опроверг информацию о желании игрока приостановить контракт с ЦСКА и перейти во «Фламенго»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок хочет приостановить контракт с клубом и перейти в бразильский «Фламенго».

«Хорхе хочет приостановить контракт с ЦСКА и перейти во «Фламенго»? Это неправда», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.