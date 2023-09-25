Агент: «Личка дает Карраскалю почувствовать, что он важен»

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Футбольный агент Пабло Боселли ответил на вопрос о том, как полузащитник Хорхе Карраскаль освоился в «Динамо».
«Хорхе очень счастлив в «Динамо», тренер Марцел Личка отлично его принял и дает ему возможность почувствовать, что он важен. Не сомневаюсь, что Карраскаль продолжит расти, он очень талантлив», — приводит «РБ Спорт» слова Боселли.
27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Карраскаль провел пять матчей за «Динамо» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.