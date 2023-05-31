Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Агент Кассьерры считает, что у футболиста нет серьезных проблем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Никос Петропулос, представляющий интересы колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировал на информацию о том, что футболист не тренируется в общей группе команды в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом».

«Я не разговаривал с Матео. Но, думаю, ничего серьезного. Если бы была какая-то проблема, Матео предупредил бы меня», — приводит слова Петропулоса Sport24.

В сезоне-2022/23 Кассьерра провел 26 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-31-agent-kassyerry-dumayu-u-mateo-nichego-seryeznogo-yesliby-byla-problema-on-predupredilby-menya
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Прощай, солярка: почему дизельные машины теряют популярность
Профессор из США заявил о 100% вероятности посещения Земли пришельцами
Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы думали, что сезон будет сложнее»
Кто сыграет в стыках за РПЛ? Юный московский клуб и лучшая команда Сибири
Макаров назвал провальным сезон «Динамо» в год столетия
Макаров рассказал о воодушевлении в игре «Динамо» после отставки Йокановича
Макаров — об игре «Динамо» при Алпатове: «Сейчас все вместе в одном котле находимся»
Три матча последнего тура РПЛ пройдут без ВАР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» готово вновь пригласить Овечкина сыграть за команду в матче против клуба из медиалиги

Президент «Торпедо» назвал неудовлетворительным сезон-2022/23