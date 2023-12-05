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Сегодня, 21:28

Агент Мелехина рассказал, что защитник «Ростова» сожалеет об удалении в матче с ЦСКА

Руслан Минаев
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Агент игрока «Ростова» Виктора Мелехина Антон Железняков заявил, что защитник сожалеет об удалении в матче с ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.

«Говорит, что поступил неправильно, осознает свою ошибку. Подставил и себя, и команду, потому что непонятно на какой срок будет дисквалификация. Также понимает, что последний тур в этом и, скорее всего, первый матч в новом году он пропустит. Если еще более длительную дисквалификацию дадут, приятного мало. Витя — парень неглупый, все осознает. Говорит, что не слышал свистка, это было непреднамеренно», — цитирует агента «РБ Спорт».

ЦСКА — «Ростов»: Мелехину грозит дисквалификация до 4 матчей. Сколько игр пропустит Карпин?

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мелехин
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