Агент нападающего «Локомотива» Изидора рассказал о прогрессе в восстановлении игрока после травмы

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о ходе восстановления футболиста после травмы.

«Лечение Вильсона действительно проходит без хирургического вмешательства. В этом нет необходимости. С каждым днем он чувствует себя все лучше. Есть прогресс в восстановлении», — приводит Sport24 слова Изидора.

В зимнее трансферное окно Изидор был близок к переходу в «Лион», но сделка сорвалась из-за того, что у 22-летнего француза выявили травму колена.

В сезоне-2022/23 Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Форвард еще ни разу не появлялся на поле в официальных матчах в 2023 году.