Агент: «Переговоры с «ПСЖ» завершены. Малком остается»

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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» заявил, что футболист останется в клубе из Санкт-Петербурга и не перейдет в «ПСЖ».
«Переговоры с «ПСЖ» завершены. Малком останется в «Зените», — сказал Луис «СЭ».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения.
25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
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