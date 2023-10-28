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Сегодня, 18:48

Агент Помазуна: «У Ильи есть мечта поиграть в Европе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем вратаря «Урала» Ильи Помазуна. По его словам, голкипер хотел бы попробовать свои силы в европейской лиге.

«Мы общаемся с Ильей постоянно, у него есть мечта поиграть в Европе. А по поводу выкупа со стороны «Урала», думаю, у него серьезная цена. Тут надо все моменты взвешивать. Сезон закончится, будем разговаривать. «Урал» вытащил счастливый билет — Помазун уже четыре года защищает их ворота, болельщики его любят, признают лучшим. Давайте не будем загадывать, парень в самом соку, хочется попробовать силы в Европе. Я считаю, что он усилил бы любой клуб РПЛ, считаю, что Илья входит в тройку лучших вместе с Сафоновым и Лантратовым», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Соглашение 27-летнего вратаря с клубом из Екатеринбурга рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне Помазун провел 12 матчей за «Урал» в РПЛ, пропустил 18 мячей и 4 игры отстоял «на ноль».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-mozhet-li-ural-vy-kupit-il-yu-on-mechtaet-poigrat-v-evrope/
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
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