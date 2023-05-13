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Сегодня, 20:00

Агент Ранджеловича заявил, что у футболиста нет психологических проблем

Алина Савинова
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Василис Панагиотакис, агент вингера «Урала» Лазара Ранджеловича, уверен, что футболист проявит себя до конца чемпионата.

«С Лазаром ничего не произошло, в следующей игре он забьет гол, попомните мое слово. У него нет никаких психологических проблем, все будет отлично, вот увидите. Будущее? Этот вопрос мы будем обсуждать с «Уралом» в районе 10-15 июня. На данный момент по Лазару нет никаких предложений», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранджелович выступает за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 28 матчей за екатеринбургский клуб, отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент «Урал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-randzhelovicha-u-lazara-net-psihologicheskih-problem-on-zab-et-v-sleduyushhem-ture/
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