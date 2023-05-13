Агент Ранджеловича заявил, что у футболиста нет психологических проблем

Василис Панагиотакис, агент вингера «Урала» Лазара Ранджеловича, уверен, что футболист проявит себя до конца чемпионата.

«С Лазаром ничего не произошло, в следующей игре он забьет гол, попомните мое слово. У него нет никаких психологических проблем, все будет отлично, вот увидите. Будущее? Этот вопрос мы будем обсуждать с «Уралом» в районе 10-15 июня. На данный момент по Лазару нет никаких предложений», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранджелович выступает за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 28 матчей за екатеринбургский клуб, отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент «Урал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.