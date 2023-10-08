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РПЛ

Сегодня, 15:08

Агент Роши опроверг свои слова о желании игрока покинуть ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито в комментарии для «СЭ» опроверг свои же слова, что его клиент будет рад возможному уходу из московской команды. Ранее об этом сообщал Sport24.

«Человек, который дал новость с моих слов, не знает как правильно переводить! Он захотел создать шум вокруг игрока перед важнейшим матчем против «Спартака». Я сказал, что Виллиан очень счастлив в ЦСКА и не думает уходить сейчас. Конечно, если в ЦСКА поступит предложение от другого клуба, и оно удовлетворит их, то Виллиан, может быть, задумается о переходе», — сказал Тито «СЭ».

Роша в этом сезоне провел 13 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро. ЦСКА занимает промежуточное 8-е место в чемпионате Росии после 10-и туров, набрав 16 очков. «Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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