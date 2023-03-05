Агент Селюк рассказал о сроках возвращения Конате в состав «Ахмата»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о сроках возвращения футболиста на поле.

«Возвращение Конате зависит не только от него самого, но и от доктора. Здесь торопиться не стоит. Но Мохаммед уже находится в тренировочной форме. Бегает, занимается. Он сыграет либо в следующем матче, либо через один», — приводит Sport24 слова агента.

В текущем сезоне 25-летний форвард забил 7 мячей в 16 матчах за «Ахмат» в чемпионате России.