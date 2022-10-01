1 октября, 15:04
Андрей Талаев, представитель нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в разговоре с «СЭ» отреагировал на эпизод с предложением девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи».
«Не знал, что Владимир планирует сделать предложение. Свое отношение к этому оставлю при себе. Красивый жест. Вам разве не понравилось? Очень рад за Владимира. Удаление? Раз судья не показал, значит не было», — сказал Талаев «СЭ».
Нападающий реализовал пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи». По ходу встречи игрок получил желтую карточку. Вскоре футболист снова нарушил правила, но судья решил на наказывать форварда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования