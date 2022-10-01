Андрей Талаев, представитель нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в разговоре с «СЭ» отреагировал на эпизод с предложением девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи».

«Не знал, что Владимир планирует сделать предложение. Свое отношение к этому оставлю при себе. Красивый жест. Вам разве не понравилось? Очень рад за Владимира. Удаление? Раз судья не показал, значит не было», — сказал Талаев «СЭ».

Нападающий реализовал пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи». По ходу встречи игрок получил желтую карточку. Вскоре футболист снова нарушил правила, но судья решил на наказывать форварда.