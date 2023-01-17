Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:24

Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Виктор Панченко, который представляет интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство.

Ранее «СЭ» сообщал, что некоторые клубы чемпионата Германии готовы были приобрести российского форварда только в том случае, если Сычевой сменит российское гражданство на украинское.

«Я уже всем подтвердил по сути. Куда мне еще сказать? Сычевой играет в России, о какой смене гражданства может идти речь? Был ли интерес со стороны немецкий клубов? Да, был. Называть команды не имеет смысла», — приводит слова Панченко Vprognoze.ru.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне за оренбуржскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10579520-agent-otreagiroval-na-sluhi-o-tom-chto-sychevomu-predlagali-smenit-grazhdanstvo-s-rossijskogo-na-ukrainskoe.html
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Виктор Панченко
Бундеслига
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Спартаке» отреагировали на многочисленные слухи вокруг Промеса
«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID
В «Спартаке» уверены, что клуб успеет выполнить требования МВД для максимальной посещаемости в 2023 году
В «Спартаке» заявили, что договоры с новыми футболистами будут защищены юридически
Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем, будет хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем, будет хорошо»

Адвокат Мамаева рассказала об итогах суда по разделу имущества