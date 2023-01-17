Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское

Футбольный агент Виктор Панченко, который представляет интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство.

Ранее «СЭ» сообщал, что некоторые клубы чемпионата Германии готовы были приобрести российского форварда только в том случае, если Сычевой сменит российское гражданство на украинское.

«Я уже всем подтвердил по сути. Куда мне еще сказать? Сычевой играет в России, о какой смене гражданства может идти речь? Был ли интерес со стороны немецкий клубов? Да, был. Называть команды не имеет смысла», — приводит слова Панченко Vprognoze.ru.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне за оренбуржскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.