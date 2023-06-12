Агент Тикнизяна отреагировал на новость о попадании защитника в шорт-лист «Реал Сосьедада»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок попал в шорт-лист «Реал Сосьедада».

«Пока на нас никто из клуба «Реал Сосьедад» не выходил. Известно, что Наир находится в их шорт-листе», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

С марта 2023 года футболист выступает за сборную Армении.