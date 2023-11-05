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Сегодня, 14:52

Агент Васильева надеется, что футболист вернется в общую группу «Зенита» до конца года

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева Андрей Талаев рассказал «СЭ» о ходе восстановления футболиста.

«Дима лечится, восстановление проходит по плану. Точные сроки вам назовут врачи «Зенита». Будем надеяться, что до конца года он вернется в общую группу», — сказал Талаев «СЭ».

19-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости, полученного в матче Кубка России с «Ахматом» (4:3).

В нынешнем сезоне Васильев провел за «Зенит» девять матчей и не отметился результативными действиями.

ФК Зенит
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