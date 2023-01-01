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Сегодня, 17:58

Агент Васютина оценил перспективы вратаря после возвращения в «Зенит»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, высказался о перспективах своего клиента.

Весь прошлый год 27-летний россиянин выступал за шведский «Юргорден» на правах аренды.

«В планах у Александра уехать на сборы с «Зенитом» и конкурировать за место в стартовом составе. Считаем, есть все шансы закрепиться в команде. Александр — практически единственный российский вратарь, который играл в этом году в еврокубках на хорошем уровне. Дальше будет зависеть от Сергея Богдановича [Семака] и тренерского штаба. Для Саши питерский клуб всегда был на первом месте.

Вариант с «Юргорденом» обсуждался, но потом вмешалась политика. Во-первых, сейчас шведские клубы не могут приобрести игроков из России. Во-вторых, Саша отыграл в еврокубках, а в чемпионате играл другой вратарь, и мы не видим смысла там оставаться.

Предложения от европейских клубов были еще летом и поступают сейчас. В основном все готовы говорить о бесплатном переходе, потому что из-за санкций не хотят платить. Логично, что «Зенит» не будет заниматься благотворительностью. В России конкретных предложений нет, пока только разговоры. Это клубы из РПЛ», — заявил агент Sport24.

В прошлом году Васютин провел за «Юргорден» 19 матчей и пропустил 13 голов (10 игр — на ноль).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-01-agent-vasyutina-aleksandr-planiruyet-konkurirovat-za-mesto-v-sostave-zenita
Александр Васютин
ФК Зенит
ФК Юргорден
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