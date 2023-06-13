Агент Виллиана опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Спартак»: «Не в этот раз»

Сегодня, 17:30
Агент Киа Джурабчиан ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе полузащитника «Фулхэма» Виллиана в «Спартак».
Ранее журналист Павел Городницкий заявил, что московский клуб ведет переговоры с 34-летним бразильцем по поводу возможного трансфера.
«Не в этот раз. Виллиан не перейдет в «Спартак», — сказал Джурабчиан «СЭ».
Виллиан выступает за «Фулхэм» с сентября 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за лондонскую команду. Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня 2023 года.
Виллиан уже выступал в России — с января по август 2013 года он играл за «Анжи».