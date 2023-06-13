Бышовец заявил, что в РПЛ многие клубы показывают футбол европейского уровня

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, устраивает ли его скорость и зрелищность РПЛ.

«У отдельных команд весной случился серьезный прогресс в игре. Скорость и интенсивность порадовали. Из года в год футболисты начинают действовать быстрее. Многие клубы показывают футбол европейского уровня: «Локомотив», ЦСКА, конечно, «Зенит», «Ахмат» и еще пару команд. Смогут ли они бороться за первое место? Многие матчи в РПЛ предсказуемы и это снижает борьбу за чемпионство. «Зенит» пока вне конкуренции, но битва за серебро и бронзу будет приличная», — цитирует Быщовца Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем чемпионата России. ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.