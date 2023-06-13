Мостовой: «Личка — не Абаскаль, он доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Марцел Личка может возглавить «Динамо».

«Для Лички приглашение в «Динамо» — шикарный вариант. Дальше уже только время и результаты покажут, окажется ли это назначение удачным. Мне кажется, что Личка заслужил это приглашение, он не Абаскаль, который пришел в «Спартак» никем. Марцел доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ, он уже не первый год в российском футболе, он сделал из «Оренбурга» команду, которая смогла занять место в первой части таблицы. На мой взгляд, состав «Динамо» посерьезнее, чем у «Оренбурга», поэтому Личке будет там не сложнее. Думаю, у него будут возможности достойно отработать в этом клубе и показать результат. А как там будет на самом деле — посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. 13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский специалист с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.