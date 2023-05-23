Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Агент Роши ответил на обвинения в провокации Соболева: «Они пытаются исказить факты»

Микеле Антонов
Корреспондент
Виллиан Роша, Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито в комментарии для «СЭ» отреагировал на обвинения игрока в том, что он первым показал неприличный жест в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ.

«Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», — сказал Тито «СЭ».

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

24 мая Соболев посетит заседание КДК РФС, на котором рассмотрят этот эпизод.

Александр Соболев (в&nbsp;центре). В «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева
Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
24
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
РБК: «Спартак» предоставил РФС кадры неприличного жеста Соболеву соперника из ЦСКА
Первый тренер Соболева об инциденте в дерби: «Роша провоцировал с самого начала»
В ЦСКА высказались об обвинении Роши в провокации Соболева в дерби
В «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева
Садыгов уверен, что «Химки» досрочно вернутся в РПЛ: «Мы будем вне конкуренции»
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкин — о жесте Соболева: «Я знаю Александра, он нормальный человек, и такие поступки ему несвойственны»

Английский журналист Кинселла считает, что у Захаряна больше не будет шанса перейти в «Челси»