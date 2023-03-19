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Агент Шпинев — об обратной замене Жемалетдинова: «Какая может быть обида? Из чего вы раздуваете?»

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался об обратной замене футболиста в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«На мой взгляд, главный тренер все объяснил на пресс-конференции. Это командный вид спорта. Все для достижения результатов. У каждого есть личные амбиции, но интересы команды превыше всего. Есть эмоциональная составляющая. Рифата понять можно, но он нормально принял решение тренера, и вообще нет никаких проблем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он отметил, что у Жемалетдинова не осталось обиды из-за обратной замены.
«Какая может быть обида? Из чего вы раздуваете?», — добавил Шпинев.

Жемалетдинов вышел на замену на 46-й минуте встречи. На 84-й минуте главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заменил полузащитника на Михаила Щетинина.

Железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhemaletdinova-ob-obratnoj-zamene-kakaya-mozhet-by-t-obida-iz-chego-vy-razduvaete/
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Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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