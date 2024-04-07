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Сегодня, 18:26

«Локомотив» в большинстве обыграл «Ахмат» и одержал первую победу после зимней паузы

«Локомотив» в большинстве обыграл «Ахмат»
Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ахмат» — «Локомотив».
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» в гостях победил «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 21-й минуте с пенальти открыл Антон Миранчук. За минуту до этого грозненцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Дарко Тодорович.

На 58-й минуте преимущество железнодорожников удвоил Сергей Пиняев.

«Локомотив» (36 очков) одержал первую победу после зимней паузы и поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (20) идет 12-м в турнирной таблице. Команда потерпела поражение в первом матче под руководством Магомеда Адиева.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Локомотив

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
7
53
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