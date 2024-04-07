«Зенит» победил «Балтику» и вернул себе лидерство в РПЛ

«Зенит» победил «Балтику» и сыграет с «Краснодаром» в следующем туре РПЛ

«Зенит» дома победил «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.

У хозяев гол на 42-й минуте забил вингер Педро.

Полузащитник питерцев Вендел получил желтую карточку и пропустит матч 24-го тура против «Краснодара».

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками.

«Балтика» с 17 очками занимает 15-е место.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.