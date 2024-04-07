«Зенит» победил «Балтику» и вернул себе лидерство в РПЛ

Сегодня, 18:27
«Зенит» дома победил «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.
У хозяев гол на 42-й минуте забил вингер Педро.
Полузащитник питерцев Вендел получил желтую карточку и пропустит матч 24-го тура против «Краснодара».
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками.
«Балтика» с 17 очками занимает 15-е место.
Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.