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Сегодня, 18:27

«Зенит» победил «Балтику» и вернул себе лидерство в РПЛ

«Зенит» победил «Балтику» и сыграет с «Краснодаром» в следующем туре РПЛ
Руслан Минаев
Кевин Андраде (слева) и Вендел.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» дома победил «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.

У хозяев гол на 42-й минуте забил вингер Педро.

Полузащитник питерцев Вендел получил желтую карточку и пропустит матч 24-го тура против «Краснодара».

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками.

«Балтика» с 17 очками занимает 15-е место.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Балтика
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
15
74
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