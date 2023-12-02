«Ахмат» встретится со «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Грозненский клуб набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Красно-белые располагаются на 4-й строчке, в их активе — 27 баллов.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде