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Судейство

Сегодня, 18:42

«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев не вынес сочинцам четыре предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владимир Москалев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В ходе матча 17-го тура чемпионата России «Сочи» — «Крылья Советов» (0:2) судья Владимир Москалев ошибочно не вынес четыре предупреждения игрокам команды хозяев.

На 18-й минуте он не наказал желтой карточкой Юрия Медведева, который задержал Романа Ежова и сорвал перспективную атаку.

На 25-й минуте избежал предупреждения Марсело, ударивший Владимира Писарского шипами в голеностоп.

На 38-й минуте Москалев не зафиксировал нарушение правил со стороны Артура Юсупова, продолжил игру и не показал желтую карточку сочинцу за фол на Писарском.

На 74-й минуте судья не прибег к дисциплинарной санкции в отношении Кирилла Заики.

Александр Точилин и&nbsp;Игорь Осинькин. «Крылья» обыграли «Сочи» и поднялись на 3-е место в РПЛ. Онлайн-трансляция

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Владимир Москалев
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