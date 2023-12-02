Судейство
Сегодня, 18:42
В ходе матча 17-го тура чемпионата России «Сочи» — «Крылья Советов» (0:2) судья Владимир Москалев ошибочно не вынес четыре предупреждения игрокам команды хозяев.
На 18-й минуте он не наказал желтой карточкой Юрия Медведева, который задержал Романа Ежова и сорвал перспективную атаку.
На 25-й минуте избежал предупреждения Марсело, ударивший Владимира Писарского шипами в голеностоп.
На 38-й минуте Москалев не зафиксировал нарушение правил со стороны Артура Юсупова, продолжил игру и не показал желтую карточку сочинцу за фол на Писарском.
На 74-й минуте судья не прибег к дисциплинарной санкции в отношении Кирилла Заики.