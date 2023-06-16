Агент Дуарте — о будущем игрока в «Спартаке»: «Алексис очень счастлив в этом великом клубе»

Футбольный агент Аугусто Параха прокомментировал для «СЭ» будущее своего клиента, защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Останется ли Дуарте в «Спартаке»? Он пришел недавно. Вы думаете, Дуарте уйдет из такого большого клуба, как «Спартак»? Алексис очень счастлив и останется в этом великом клубе», — сказал Параха «СЭ».

Дуарте перешел в московский клуб из «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. В сезоне-2022/23 он провел 8 игр за красно-белых и не отличился результативными действиями.

(Валерия Яшвили)