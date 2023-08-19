Акинфеев не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Динамо»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не включен в стартовый состав на матч 5-го тура РПЛ с «Динамо».

Акинфеев также пропустил матч 4-го тура с «Сочи» из-за небольшого дискомфорта. 37-летнего голкипера заменит Владислав Тороп.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Ласкальт, Фомин, Макаров, Смолов, Нгамале, Тюкавин.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

«Динамо» встретится с ЦСКА в субботу, 19 августа. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.